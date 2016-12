Maltempo, incubo alluvione in Piemonte e Liguria: fiumi esondati a Cuneo e Torino

Paura per il maltempo in Piemonte e Liguria. Il Po è uscito dagli argini a Torino, nella zona dei Murazzi. Vietato l'accesso al Borgo Medioevale. Lo stabilimento Ferrero ad Alba ha chiuso i battenti per precauzione. E' finita sott'acqua la caserma Galliano di Ceva. Sospeso il traffico ferroviario tra Savona e Torino. Nel Cuneese è esondato il Tanaro. In Liguria torrenti in piena e famiglie sfollate. Un pescatore disperso a Lavagna.