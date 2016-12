Maltempo, in Piemonte il Tanaro e il Bormida fanno paura | Un disperso nel Torinese e uno nell'Agrigentino

Sei mesi di pioggia concentrati in quattro giorni mettono in ginocchio Liguria e Piemonte. Una persona è dispersa nel Torinese, dove il Po ha superato il livello di pericolo. A Moncalieri 1.800 bloccati. Allagamenti nell'Astigiano e nel Cuneese, nell'Alessandrino le piene di Tanaro e Bormida fanno ancora paura. In Liguria si stimano 100 milioni di danni. Emergenza maltempo anche in Sicilia: a Sciacca, nell'Agrigentino, un allevatore risulta disperso.