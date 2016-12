Maltempo, identificata la vittima nel Torinese: è il 70enne disperso

E' di Sergio Biamino, il 70enne disperso da venerdì mattina a Perosa Argentina (Torino), il cadavere recuperato dai vigili del fuoco nei pressi del ponte sul Chisone, a San Germano. A identificare il corpo sono stati i familiari. L'uomo, durante le fortissime piogge abbattutesi sul Piemonte, era uscito insieme al figlio per mettere in salvo i propri cavalli. L'argine del Rio Albona è però franato, trascinandolo via.