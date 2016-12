14:57 - Il maltempo sta creando disagi anche in provincia di Torino. A Chiaverano, nel Canavese, una frana minaccia le case e per precauzione trenta famiglie sono state fatte evacuare. Allarme anche in Valchiusella, dove, lungo la strada provinciale 64 del comune di Brosso, si è verificato uno smottamento. Sempre a Brosso, nella notte una grossa frana si era staccata invadendo la strada panoramica.