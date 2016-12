11:08 - Il Piemonte è sotto piogge intense, ma tutte le situazioni di criticità al momento sono sotto controllo. All'alba nel Novarese era scattato l'allarme per il Ticino, che minacciava di esondare nella zona di Oleggio, ma è rientrato. Nell'Alessandrino desta preoccupazione il fiume Bormida. Ad Alessandria è in corso un vertice in Prefettura che potrebbe decidere la momentanea chiusura del ponte all'ingresso della città.