Maltempo, cade albero su auto: 45enne morto nel Vercellese

Maltempo anche a Genova, fulmine colpisce operaio - Rami caduti, alberi e intonaci pericolanti, cartelloni divelti e paura per un fulmine che ha colpito un ponteggio e stordito un operaio. E' il bilancio del temporale, accompagnato da forte vento, che si è abbattuto su Genova. La perturbazione ha portato ad un calo delle temperature di quasi dieci gradi.



Il fulmine ha colpito un ponteggio tra via Kassala e corso Dogali a Castelletto dove stavano lavorando tre operai. La scarica ha lievemente colpito uno di questi, un quarantenne, che per qualche attimo ha perso i sensi. A dare l'allarme sono stati gli stessi colleghi.



Genova, blocco di marmo ferisce passante - Sempre a Genova, ma in pieno centro, una passante è rimasta ferita da un blocco di marmo che si è staccato da un palazzo in largo Lanfranco. La donna, 50enne, è stata colpita a una spalla: non è grave ed è sempre rimasta cosciente ma è stata portata all'ospedale Galliera per accertamenti.