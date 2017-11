Maltempo, black-out nell'Alessandrino: fulmine su un ospedale

Anche un ospedale, il "Sant'Antonio e Margherita" di Tortona, è stato danneggiato dai forti temporali che si sono abbattuti nella notte sull'Alessandrino. La struttura è stata colpita da un fulmine e vicino al nuovo ingresso è caduto un pino. L'intera zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, impegnati per ore, in varie zone della provincia, negli interventi dovuti ai guasti alle linee elettriche. Problemi alla circolazione dei treni.