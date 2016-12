Maltempo, allerta sul Piemonte

14:52 - Anche sul Piemonte inizia la fase più critica di questa ondata di maltempo. Per effetto "dell'entrata nel Mediterraneo occidentale della depressione posizionata sulla penisola iberica si intensificano - spiega la Protezione civile regionale - le precipitazioni, di forte intensità, in particolare a ridosso dei settori alpini". Il Lago Maggiore, già esondato a Verbania, si avvicinerà anche in altre zone alla soglia di pericolo a fine giornata.