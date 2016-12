09:54 - E' allerta maltempo in Piemonte, per le forti piogge che da giorni si stanno abbattendo su tutta la regione. Il Po, che già domenica sera era salito di due metri, ha superato il livello di attenzione in diversi punti ed è uscito dagli argini nelle campagne tra Revello, Cardè e Villafranca. Superato il livello di attenzione anche in provincia di Torino, dove nella notte si sono verificate alcune frane.