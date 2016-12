Lago Maggiore e d'Orta sorvegliati speciali, in Piemonte, dopo le forti piogge. Il livello delle acque, nonostante le precipitazioni siano cessate, continua a salire e nelle prossime ore raggiungerà il massimo della piena. Nella notte è stato evacuato per precauzione l'ospedale di Omegna. Numerose, in tutta la provincia di Verbania e in quella di Novara, le strade chiuse per frane e allagamenti.