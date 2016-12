Maltempo, allerta in Piemonte

10:16 - La pioggia non dà tregua al Piemonte, con la nuova perturbazione in arrivo. Le province più colpite sono quelle di Biella, dove è alto il rischio frane, e quella di Verbania, con i laghi Maggiore e Orta sorvegliati speciali. In provincia di Alessandria si lavora per riaprire le strade e far rientrare gli allagamenti. Attesi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, e il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli.