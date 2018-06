Maltempo,allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto Piemonte

Un violento acquazzone, con forti raffiche di vento, si è abbattuto per diversi minuti su Torino. I vigili del fuoco non segnalano particolari criticità, ma è allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto il Piemonte per il transito di una perturbazione con temporali forti, associati a forti raffiche di vento e in alcuni casi a grandinate. I fenomeni saranno più intensi domenica. Le temperature massime subiranno una diminuzione di 4-5 gradi.