13:52 - Allerta in tutto il Piemonte per le forti piogge. Il livello, nel bollettino di vigilanza meteo emesso dall'Arpa e valido 36 ore, è salito a 2 ("moderata criticità",) nella Valle Tanaro (Cuneo), in Langhe e Monferrato e nelle pianure torinesi e cuneesi: in tutte queste zone c'è il rischio di "limitate esondazioni dei corsi d'acqua" e frane. Il livello di criticità è invece 1 ("ordinaria") in tutte le altre aree del Piemonte.