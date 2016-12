Maltempo al Nord, grandinata a Torino Bomba d'acqua su Malpensa e Varesotto

Verbano Cusio Ossola, allagamenti e termometro a picco - Forti piogge e grandine nel Verbano Cusio Ossola. Più colpite le zone del Verbano e del Cusio, con diversi tratti di strada allagati anche se la circolazione non ha subito interruzioni. La temperatura in Ossola è scesa di 11 gradi rispetto ai 25 gradi di giovedì.



Vento e temporali sul Cuneese - Nella tarda mattinata si sono registrati violenti temporali in molte zone della Granda. Una forte grandinata ha interessato il Fossanese. Il vento forte a Cuneo ha provocato la caduta di alcune lamiere da uno stabile in frazione Confreria. Intervenuti i vigili del fuoco, l'edificio è stato messo in sicurezza.



Nevica a 1.500 metri in Valle d'Aosta - Nevica in Valle d'Aosta sopra i 1.500 metri di quota. Le precipitazioni interessano tutto il territorio regionale e sono particolarmente intense nella zona del Monte Bianco, tra La Thuile e Courmayeur. Da sabato, secondo quanto riferito dall'Ufficio meteorologico regionale, è comunque previsto un miglioramento e il tempo tornerà sereno da domenica.



Milano, cade albero su bus: un ferito - Il maltempo ha provocato disagi anche a Milano. Il forte vento che si è abbattuto sulla città ha creato diversi problemi a ponteggi e tetti. Il centralino dei vigili del fuoco ha ricevuto numerose segnalazioni per la caduta di rami e di altri oggetti. Tra questi una canna fumaria in corso Monforte che ha reso necessario la chiusura della strada per permettere l'intervento di rimozione. In piazza San Babila il forte vento ha provocato la caduta di un pannello pubblicitario. Di fronte ai giardini della Guastalla, un albero è caduto su un bus della linea 94, rompendo il parabrezza del mezzo e ferendo un uomo.



Bomba d'acqua a Malpensa, voli fermi per 45 minuti - Bomba d'acqua, fulmini e vento su Malpensa e in altre zone della provincia di Varese dalle 14 alle 15 circa di venerdì. In un'ora sono caduti cento millimetri di pioggia e 1.900 fulmini in un raggio di 20 chilometri. La strada statale 336 risulta allagata e per tre quarti d'ora sulle piste dell'aeroporto non ci sono stati né decolli né atterraggi. Undici i voli in arrivo che sono stati dirottati, 5 dei quali a Linate. Il temporale ha provocato il crollo di una parte del controsoffitto che si trova davanti alla porta 6 degli arrivi dell'aeroporto, senza causare feriti.