5 novembre 2017 15:21 Maltempo al centronord: pioggia record in Liguria e Piemonte, allerta per i fiumi a Milano e due donne ferite allʼElba Un fulmine è caduto su un ospedale nellʼAlessandrino e lʼallerta riguarda vaste aree del Settentrione. Paura per il mare mosso in Emilia Romagna

Il maltempo sta causando gravi danni in diverse aree del centronord, dove stanno cadendo piogge abbondanti dopo mesi di siccità. Precipitazioni record soprattutto in Liguria e in Piemonte. E proprio nell'Alessandrino un fulmine è caduto su un ospedale, il "Sant'Antonio e Margherita" di Tortona, dove un pino è caduto vicino al nuovo ingresso. L'intera zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, impegnati per ore per guasti alle linee elettriche.

Maltempo al Nord: precipitazioni abbondanti e allerta fiumi Ansa 1 di 4 Ansa 2 di 4 Ansa 3 di 4 Ansa 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Pioggia record in Piemonte - Dopo un ottobre senza una goccia d'acqua in quasi tutto il Piemonte, su tuta la regione si sono riversate piogge abbondanti. In sei ore i pluviometri di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno misurato 72,8 millimetri a Casaleggio Borio (Alessandria), 66,2 a Ovada (Alessandria), 53,4 a Trivero, nel Biellese. La quota neve è di poco inferiore ai 2mila metri. Piogge forti anche su Torino, finora 15 mm, dove resta resta in vigore lo stop alle auto diesel fino a Euro 4. L'ultimo dato di Arpa si riferisce a giovedì, quando il valore delle polveri sottili era di 101 microgrammi al metro cubo.



Liguria, precipitazioni super tra Savona e Genova - Colpita da piogge particolarmente forti anche la Liguria, dove in 12 ore sono caduti 300 millimetri di pioggia nell'entroterra savonese e genovese. Il picco a Urbe con 119 millimetri in un'ora e dove si è rotto un tubo dell'acquedotto. Alcuni torrenti del Savonese, l'Orba ad Urbe, il Sansobbia ad Albissola Superiore e il Teiro a Varazze, hanno destato preoccupazione ma non sono mai arrivati al livello di guardia.



Nel pomeriggio di domenica l'allerta passa da arancione a giallo. "Ci aspettano ancora precipitazioni diffuse", ha detto il governatore Giovanni Toti. "Non ci sono stati danni ingenti, a parte qualche smottamento. Le principali situazioni di criticità riguardano l'Aurelia a Capo Noli e la strada provinciale 333 tra Tribogna e Uscio, momentaneamente interrotta. Anche la metropolitana di Genova ha registrato un guasto, ma la rete è tornata subito in funzione. Rispetto alla situazione attesa nulla di drammatico e preoccupante".



Elba, un albero cade su un'auto: ferite due donne - All'isola d'Elba un albero è caduto su un'auto a Marciana, sulla strada della Civillina, e nell'incidente due donne sono rimaste lievemente ferite. A bordo c'era una ragazza con la madre, rimaste bloccate all'interno dell'abitacolo e liberate dai vigili del fuoco.