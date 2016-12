E' Gavi il comune dell'Alessandrino più colpito dall'ondata di maltempo che si sta abbattendo su tutto il Piemonte. In serata è cominciata l'evacuazione, per il rischio frane, di alcune famiglie, una cinquantina di persone in tutto, residenti a ridosso della collina dell'antica Fortezza del Barbarossa. La Protezione civile ha allestito in paese un centro di accoglienza.