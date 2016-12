Più di cento famiglie evacuate, un morto nel Biellese e danni per 100 milioni di euro: è questo il bilancio dell'ultima ondata di maltempo in Piemonte. E' quanto ha comunicato ai lavori delle commissioni regionali l'assessore alla Protezione Civile Alberto Valmaggia. La stima, che non considera i danni ai privati, include 10 milioni già spesi per le emergenze, 40 per le urgenze non immediate e 50 milioni per i ripristini.