Lotteria Italia, 60enne di Pinerolo vince un milione: "Do tutto a mia figlia"

"Tutto a mia figlia" - "Avevo comprato il biglietto pensando a lei - ha detto a un sito Internet locale - e quando lei mi ha chiesto cosa intendevo fare le ho detto 'adesso è tuo'. Per me sono troppi soldi. E il mio tempo l'ho già fatto".



Il 60enne è molto conosciuto in paese, dove la stampa locale lo ha più volte descritto come un "uomo tuttofare" e un "eterno ragazzo con la sindrome di Peter Pan". Racconta così il momento in cui ha saputo di aver vinto lui: "Stavo lavorando al parcheggio di una discoteca quando ho sentito dire che uno dei biglietti era stato venduto a Pinerolo. Ho confrontato il numero: era il mio. A momenti mi veniva un infarto".