Con il nome d'arte di "Blu" è conosciuto a livello internazionale come uno dei migliori street artist in circolazione. Per la procura di Torino è indagato per imbrattamento in base all'articolo 639 del codice penale: il writer, un italiano di Senigallia, dopo essere stato identificato, ha ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari a causa di un'opera contro la Tav, realizzata in un sottopasso ferroviario della Statale 24 in Valle di Susa. E' il secondo procedimento a suo carico.

Per il pm è un "imbrattatore"Contro Blu dunque si procede per "deturpamento e imbrattamento di cose altrui": il suo murale contiene una critica alla nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Con lui anche 5 simpatizzanti No Tav, due della Valle di Susa e tre di Torino: erano presenti al momento della realizzazione dell'opera.



E' il secondo procedimento che la procura di Torino attiva contro Blu. Il primo, mesi fa, riguardava un altro murales, realizzato in Valle di Susa nei pressi dell'ingresso di Chiomonte (Torino) del cantiere del Tav. In quell'occasione a carico dell'artista era stato emesso un decreto penale di condanna a una pena pecuniaria (circa 150 euro). In base a quanto riferiscono fonti informate, Blu si trovava in Grecia e per questo motivo rinunciò alla possibilità di opporsi alla sanzione affrontando il processo.



Il nuovo fascicolo è gestito dal pm Enrico Arnaldi di Balme.