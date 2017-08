Lite tra fratelli degenera, un accoltellato nel Cuneese

Una lite fra due fratelli è degenerata e uno ha ferito l'altro con una coltellata. E' successo a Dronero, in provincia di Cuneo. E' intervenuta un'ambulanza per provvedere al ricovero forzato (tso) di uno dei due che manifestava alcuni segni di intemperanza. Alla vista dei medici l'uomo ha impugnato un coltello ed ha ferito ad un braccio il fratello. Entrambi sono stati portati in ospedale.