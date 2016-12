Lite tra amici degenera, giovane ucciso a coltellate a Vercelli

Un giovane di 24 anni è stato ucciso nella notte a Vercelli, in un palazzo del rione Concordia. La vittima era in compagnia di un amico 23enne nella casa in cui abita, in via Gramsci 10, quando tra loro è scoppiata una lite. Il 23enne ha rincorso il ragazzo per le scale e lo ha colpito con due coltellate, uccidendolo. L'aggressore è stato fermato dalla polizia.