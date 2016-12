Lite strada nel sangue, ciclista accoltella pedone e fugge

E' finita nel sangue la lite tra tra un pedone ed un ciclista in corso Orbassano a Torino. Ad avere la peggio è stato il pedone: l'uomo, un italiano sulla quarantina d'anni, è stato accoltellato al torace. Trasportato all'ospedale Molinette, non è in pericolo di vita. Sul posto la squadra mobile, che sta cercando di accertare le cause del diverbio. L'autore dell'aggressione è fuggito ed è tuttora ricercato.