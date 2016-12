Lite per partita carte, 4 denunce

Rissa nel centro di Torino tra quattro albanesi che si sono affrontati a colpi di martello dopo un inseguimento in auto che si era concluso con lo speronamento di una vettura. Per bloccarli è stato necessario l'intervento dei carabinieri che li hanno denunciati. A scatenare la rissa è stata una discussione per una partita a carte. Uno dei denunciati e' stato anche trasportato in ospedale perché ferito.