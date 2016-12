"La vita di Bruno è qui, non in Libia. Doveva tornare a casa domenica". A parlare così è Ileana Cacace, la sorella di uno dei due italiani rapiti in Libia, che aggiunge: "Sapevamo che girava con la scorta". La donna sta aspettando notizie del familiare insieme con l'altro fratello Claudio, nella casa dove vive l'anziana madre, Maria Margherita Forneris, in provincia di Cuneo.