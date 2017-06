Lavoro, cercasi ingegnere superqualificato a... 600 euro al mese

"Il candidato ideale deve avere la laurea magistrale in ingegneria civile oppure edile. Un'età compresa tra i 24 e i 30 anni. Deve saper parlare e scrivere correttamente francese. Deve avere un'ottima conoscenza di programmi di progettazione e dimensionamento". La retribuzione? Soli 600 euro per sei mesi. L'annuncio della società Gruppo Dimensione non era passato inosservato. Ma dopo le polemiche sul web, l'azienda ha inserito la dicitura " stage ".

La richiesta era stata pubblicata ad aprile sul sito del'azienda, che può vantare diverse multinazionali tra i clienti. Il lavoro prevedeva anche trasferte in Svizzera. A suscitare le polemiche era stato lo stipendio, quantificato in 600 euro netti al mese più ticket restaurant per ogni giorno lavorativo, che a molti è sembrato più un rimborso spese per uno stage che una vera e propria retribuzione per le alte competenze richieste. Poi, il dietrofront dell'azienda che ha modificato l'annucio chiarendo che si trattava di un "tirocinio".