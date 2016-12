00:01 - E' in corso l'evacuazione dei pazienti dell'ospedale di Omegna (Verbania), sul lago d'Orta, per il timore di allagamenti. Lo rende noto la Protezione civile regionale, precisando che la decisione è stata presa a livello precauzionale perché le acque del lago stanno salendo. In crescita, sempre in provincia di Verbania, anche le acque del lago Maggiore.