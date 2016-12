Ladri in fuga travolti da un'auto

Un uomo di 44 anni e una donna di 20, entrambi italiani, sono stati investiti da un'automobile martedì mattina nella zona sud di Torino. Secondo testimoni, i due sarebbero ladri in fuga dopo aver rubato prodotti in un supermercato e presso un fruttivendolo. L'uomo è in condizioni disperate mentre la ragazza ha riportato la frattura di un femore. Il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso.