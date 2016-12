L'amministratore smemorato: buchi nei bilanci di 50 condomini

12:59 - Gli abitanti di 50 condomini di Alessandria sono in ansia: i conti dei loro palazzi non tornano più dopo che l'amministratore Daniele Moro è rimasto vittima di un incidente e non ricorda più nulla. L'amnesia del contabile ha fatto emergere i buchi nei bilanci.

L'insoluto nei confronti dell'Amag, azienda comunale acqua e gas, comincia un paio di anni fa ed equivale a centinaia di migliaia di euro. A complicare la situazione, l'intrusione di ladri, lo scorso dicembre, negli uffici di Moro. Fra la refurtiva, secondo le denunce presentate, anche documenti e fatture, il che complica la ricostruzione di una contabilità già abbastanza misteriosa.



Intanto i condomini si sono visti ridurre l’acqua, il gas e la corrente elettrica finché non hanno raccolti i soldi per pagare almeno in parte gli arretrati che si erano accumulato a loro insaputa.



Dopo un incidente d'auto, la memoria del 51enne è tornata indietro a 13 anni fa, quando non aveva ancora creato lo studio di gestione immobiliare, non era sposato né padre di due figli. I medici gli hanno diagnosticato una perdita di memoria "selettiva" che si verifica in coincidenza di forti stress. Gli inquilini, però, sono furiosi per tale verdetto sanitario: "Troppo facile fare lo smemorato".