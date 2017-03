L'ambulanza è contromano, loro la bloccano poi si vantano sui social

I due protagonisti dell'improvvisato blocco stradale tra l'ospedale San Luigi e l'Interporto, secondo quanto riporta La Stampa, hanno poi pubblicato il video del loro blitz sul sito del gruppo "Torino Sostenibile", cercando gloria sui social. Tra i commenti, invece, sono arrivate anche molte critiche, tanto che il filmato è stato rimosso dopo qualche ora. Grazie alle immagini sono stati identificati e denunciati ai carabinieri per interruzione di pubblico servizio da Davide Castelli, presidente della Croce Rossa di Beinasco, per il quale lavorava l'equipaggio costretto a fermarsi.



"Nonostante le spiegazioni del nostro autista, che si è comportato in maniera ammirevole, senza reagire a insulti e provocazioni, quei due soggetti hanno continuato il blocco", ha spiegato Castelli. Inutili le scuse arrivate dopo la querela, Castelli ha deciso che andrà avanti. "Chi si permette di fermare un'ambulanza in corsa per avere un 'mi piace' su qualche social network si deve rendere conto della gravità di quello che sta facendo".