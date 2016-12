L'addio a Gloria Rosboch, il parroco: fermare l'omicida, non ripeta il gesto

"Una vita non può essere stroncata per mano di un altro essere umano". Lo ha detto il parroco di Castellamonte, don Angelo Bianchi, nell'omelia pronunciata durante i funerali di Gloria Rosboch, l'insegnante uccisa e gettata nel pozzo di un'ex discarica nel Torinese. "Solo un criminale, un pericoloso folle può compiere un tale gesto. Un folle che deve essere fermato, affinché non possa distruggere altre vite".