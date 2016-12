Ivrea, tema shock: "Chi uccideresti prima tra mamma e papà?

"Chi uccideresti, per primo, tra tuo padre, tua madre e tuo fratello?". E' la domanda shock dettata da due maestre di un paesino in provincia di Ivrea, per lo svolgimento di un tema in una classe di terza elementare. Immediata la denuncia dei genitori, che sottolineano inoltre i troppi riferimenti al sesso durante le lezioni da parte delle due insegnanti. La procura però non trovato nulla di penalmente rilevante. Tocca al Provveditorato.