Ivrea: gli negano status di rifugiato, nigeriano tenta il suicidio

Un 29enne originario della Nigeria ha tentato il suicidio gettandosi nel fiume Dora dopo che gli è stato negato lo status di rifugiato. L'uomoè ospite in un centro per profughi a Ivrea. La corrente lo ha trascinato fino a un isolotto dove è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e poi trasportato al pronto soccorso.