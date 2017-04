Ivrea, esperto tribunale: "Cellulari sono sicuramente cancerogeni"

"Sulla base dei criteri elencati nel preambolo delle monografie della Iarc (l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, ndr), le emissioni a Rf/Mo dei telefoni mobili (cellulari e cordless) dovrebbero essere classificate nel gruppo 1 dei sicuri cancerogeni per l'uomo". Lo scrive il professor Angelo Levis nella consulenza in tribunale a Ivrea per la causa promossa da un uomo colpito da tumore dopo 15 anni di uso del telefonino sul lavoro.