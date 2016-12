Ivrea, detenuto incendia la cella

Un incendio è divampato all'interno del carcere di Ivrea, nel Torinese. Ad appiccarlo un detenuto marocchino, che per protesta ha dato fuoco alla sua cella. Una decina gli agenti di polizia penitenziaria intervenuti per mettere in salvo i detenuti e spegnere le fiamme. Lo rende noto il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria Sappe.