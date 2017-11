Ivrea, accoltella la rivale in amore: denunciata 14enne

Una 14enne di Ivrea è stata denunciata al tribunale dei minori di Torino per lesioni gravi e porto abusivo di arma da taglio. Secondo quanto riportato da La Stampa, la studentessa avrebbe accoltellato a una fermata del pullman una ragazza di un anno più grande. Le indagini della polizia hanno portato alla luce una presunta rivalità per un fidanzato conteso. La 15enne è stata portata al pronto soccorso per i tagli riportati a una gamba e al braccio ed è già stata dimessa.