Ivrea, 32enne muore in laghetto

Una slovacca di 32 anni è stata trovata morta in un laghetto per la pesca sportiva, vicino ad una cava dismessa, nella frazione Crotte di Strambino, alle porte di Ivrea (Torino). Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, ma il caso resta aperto. A dare l'allarme è stato il custode dell'ex cava, un italiano di 44 anni che aveva trascorso la notte con la donna, conosciuta sabato, in una casetta per gli attrezzi vicino allo specchio d'acqua.