Ipnotizzava le pazienti per violentarle, arrestato medico di Alba

La donna, come riporta Il Corriere della Sera, si era rivolta a lui per un banale raffreddore. Surdo, prima ha finto di prescriverle pillole e spray, poi le ha proposto di ricorrere all'ipnosi. Lei ha accettato, senza porsi troppe domande. "Era il mio medico - si è giustificata con i carabinieri -. Mi sono fidata di lui. Che cosa altro potevo fare?".



Dopo averla fatto distendere sul lettino, il medico ha quindi fatto ricorso all'ipnosi. Convinto che la donna fosse in trance, ha iniziato a palpeggiarla e ad abusare di lei. "Mi toccava - ha raccontato la vittima sotto shock agli uomini dell'Arma -. Io ero come stordita. Non riuscivo a controllare il mio corpo. Ma ricordo tutto quello che ho subito".



Questo, però, non risulta essere l'unico caso. Almeno altre due donne, dopo essersi rivolte al medico per curare una normale influenza, avrebbero subito atti sessuali sotto ipnosi. Le indagini sono state avviate nel 2016. Poliziotti e carabinieri hanno "sentito persone informate sui fatti, eseguito intercettazioni telefoniche ed effettuato perquisizioni domiciliari, facendo emergere elementi di riscontro alle ipotesi di reato contestate", spiega la procura di Asti in una nota.