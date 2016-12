Interviene in lite, accoltellato

Interviene per sedare una lite coniugale in strada e viene colpito da una coltellata alla pancia dall'uomo perché ha preso le parti di lei. Protagonista della disavventura è un operaio italiano di 39 anni di Rubiana, nel Torinese. I carabinieri hanno arrestato l'aggressore, un italiano di 70 anni. L'uomo rimasto ferito non sarebbe in gravi condizioni.