Insulti razzisti, il Tar del Piemonte respinge il reintegro dell'agente stradale

"Manca di capacità di autocontrollo, che invece si deve ragionevolmente pretendere da un organo di polizia". Con questa motivazione il Tar del Piemonte ha respinto la domanda di reintegro del poliziotto sospeso a luglio per avere diffuso un video in cui insulta un immigrato e offende il presidente della Camera Boldrini. Il profugo era stato ripreso mentre percorreva in bici l'autostrada Torino-Bardonecchia ed era stato poi scortato in una zona sicura.