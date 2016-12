Incidenti stradali: auto contro moto, un morto a Tortona

Un uomo è morto a Tortona in un incidente stradale. Viaggiava su una moto che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si è scontrata contro un'auto. L'incidente in corso Fausto Coppi: sul posto, con la polizia, sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma per il centauro, un italiano di 59 anni, non c'è stato nulla da fare.