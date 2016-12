Incidenti lavoro, incastrato in macchinario: muore 23enne a Torino

Un giovane di 23 anni è morto nella notte in un incidente sul lavoro, in un'azienda dolciaria di Torino. Il giovane è rimasto intrappolato in una macchina impastatrice. Inutile l'intervento del 118, l'operaio è morto sul colpo. La Torinese, l'aziende per cui il giovane lavorava, è una ditta dolciaria artigianale molto nota per la produzione dei panettoni.