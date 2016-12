Incidenti in montagna, cade da dirupo: morto escursionista

Un escursionista di 66 anni è morto sulle montagne della Val Pellice, nel Torinese. Secondo le prime informazioni del soccorso alpino sarebbe precipitato in un dirupo dopo essere scivolato su una lastra di ghiaccio. A dare l'allarme i due compagni d'escursione, sotto shock, che sono poi stati trasportati in elicottero a valle. Si tratta della quarta vittima della montagna, in provincia di Torino, nell'ultima settimana.