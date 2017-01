Incidenti in montagna, alpinista 23enne precipita e muore nel Biellese

Il giovane era partito con un compagno per effettuare la salita della cima, a quota 2.335 metri. In prossimità dell'Anticima, dove si trovano i resti del vecchio impianto sciistico, i due si sono separati proprio a causa del ghiaccio. L'amico ha preferito non proseguire, preoccupato per la pessima tenuta del terreno nonostante i ramponi, e dopo avere atteso la vittima ha deciso di scendere per chiedere aiuto.



Un tecnico del soccorso alpino che si trovava nella zona ha dato l'allarme e l'elisoccorso è decollato. Il disperso, ormai privo di vita, è stato individuato ai piedi di una parete dopo un paio di sorvoli. Inutili i soccorsi: il giovane è morto sul colpo, dopo una caduta di circa 200 metri, a causa dei traumi riportati. Per recuperare la salma è stato necessario imbarcare sull'elicottero un secondo tecnico di elisoccorso a causa del terreno impervio in cui si trovava.



Una vittima anche in Alto Adige - In Val Passiria ha invece perso la vita Guenther Frei, 44enne di Merano (Bolzano). L'uomo, che assieme al fratello era salito da Valtina verso il Montelago, a quota 2.430 metri, per aiutare un amico a radunare alcuni animali d'alpeggio, è scivolato sul ghiaccio precipitando per 300 metri. Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino di San Leonardo che hanno recuperato la salma con l'ausilio di un elicottero del 118. Sul posto anche i carabinieri.



Un 13enne grave nel Torinese - A Prali, in provincia di Torino, un tredicenne è invece caduto mentre camminava a bordo pista riportando un grave trauma cranico e facciale. Il ragazzo è stato trasportato dall'elicottero del 118 all'ospedale Cto di Torino in codice rosso.