Incidente nell'Astigiano, due morti

E' di due morti e due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sull'ex strada statale 457 a Portacomaro Stazione, in provincia di Asti. Nello scontro tra due auto sono morti un uomo di 38 anni e una donna brasiliana di 20 anni. Altre due persone sono ricoverate in gravi condizioni. Tra le possibili cause dell'incidente, un sorpasso azzardato.