Incidente in montagna, due escursionisti morti in Val di Susa

Due escursionisti, di 59 e 71 anni, sono morti dopo essere precipitati in un canalone nella zona del Civrari, a quota 2mila metri, sulle montagne tra la Valle di Susa e la valle di Viù, in provincia di Torino. Soccorso alpino e vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero, li cercavano da venerdì pomeriggio, quando i parenti hanno dato l'allarme preoccupati per il loro mancato rientro a casa.