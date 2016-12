Incendio in un campo nomadi di Torino: nessun ferito

Un vasto incendio è divampato in serata nel campo nomadi di strada dell'Aeroporto, al confine tra Torino e Borgaro. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e per accertare le cause del rogo, che probabilmente si è propagato dai numerosi rifiuti accatastati nell'area. Nessuno è rimasto ferito e dalle prime informazioni non sembrano esserci intossicati.