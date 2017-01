Incendio in casa nel Novarese, morta coppia di anziani coniugi

Due anziani coniugi, il 70enne Giancarlo Barbero e la moglie 75enne Carla Carpanini, sono morti la vita la scorsa notte nell'incendio della loro abitazione ad Arona, nel Novarese. Con loro c'era anche la figlia Chiara, 38 anni, che è riuscita a mettersi in salvo raggiungendo il balcone e dando l'allarme. Sulle cause dell'incendio, ancora non chiare, è stata aperta un'inchiesta.