Incendio a Palazzo Reale di Torino, fumo dal seminterrato: nessun danno

Un principio d'incendio è divampato nel seminterrato di Palazzo Reale, in piazza Castello a Torino. Squadre di pompieri sono arrivate per spegnere il rogo, che sembra sia scaturito da un generatore di corrente. Non sono stati segnalati danni al complesso; i Musei Reali resteranno chiusi per una giornata (mercoledì 21 giugno) per i controlli del caso, mentre la biblioteca non subirà variazioni di orario.