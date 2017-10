Incendi, sospetto piromane bloccato in provincia di Biella

Un uomo sospetto di aver appiccato il fuoco è stato bloccato dai carabinieri in provincia di Biella, località Prera. Intorno alla città si erano sviluppati diversi incendi, che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il sospetto piromane è stato individuato durante i sopralluoghi eseguiti in seguito alle operazioni per spegnere un incendio divampato nella zona durante la giornata.