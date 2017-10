30 ottobre 2017 20:44 Incendi, in Val Susa continuano le operazioni di spegnimento Gli evacuati hanno trascorso la notte in strutture del comune. Eʼ un 15enne il piromane fermato domenica nel biellese. Fiamme anche il Lombardia: scuole chiuse in un paese del Varesotto

Continuano le operazioni di spegnimento degli incendi che da giorni devastano la Valle di Susa, in Piemonte. Il vento è calato e dalla mattina stanno operando due Canadair. Sopra Mompantero il rogo sembra spento, così come sopra le borgate San Francesco e Berno di Venaus. Gli evacuati, alcune centinaia, hanno trascorso la notte nelle strutture messe a disposizione dal Comune. Canadair in azione anche in Lombardia.

Operazioni di anti-sciacallaggio - In Valle di Susa due equipaggi della guardia di finanzia sono stati impiegati nella zona di Mompantero per attività anti-sciacallaggio e le squadre del soccorso alpino sono impiegate per sgomberare le macerie e le liberare principali arterie per consentire una corretta viabilità.



Non si placano le fiamme nel Pinerolese - Continua a bruciare il Pinerolese. In val Chisone le fiamme divampano nel territorio di Roure, nel vallone di Bourcet, e tra i boschi sopra Tavernette nel comune di Cumiana. I vigili del fuoco e Aib stanno operando nei boschi vicini a Casa Canada, dove tutto intorno al rifugio del Cai è stato fatto un cordone bonificato.



Piromane fermato nel Biellese, è un quindicenne - E' un quindicenne il piromane individuato domenica pomeriggio dai carabinieri, mentre innescava un incendio in frazione Prera, a Sordevolo, nel Biellese, ieri pomeriggio. Il giovane è stato denunciato al Tribunale dei minori di Torino. Quando i carabinieri lo hanno fermato, si sarebbe giustificato dicendo che lo faceva per osservare gli uomini dei vigili del fuoco in azione.



Il presidente Mattarella ringranzia i soccorritori - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al governatore del Piemonte Sergio Chiamparino per avere notizie sugli incendi che da giorni devastano la regione. Il Capo dello Stato, messo al corrente sull'evoluzione positiva della situazione, ha poi "espresso gratitudine ed encomio" a tutte le persone che sono state impegnate nelle operazioni di soccorso.

Incendi nel Varesotto, scuole chiuse a LuvinateNon solo il Piemonte, anche la Lombardia è stata colpita duramente dalle fiamme. I vigili del fuoco del comando provinciale di Varese sono al lavoro per spegnere gli incendi che stanno interessando da giorni il parco regionale di Campo dei Fiori. Le squadre hanno lavorato durante tutta la notte con l'aiuto di due Canadair. A Luvinate, uno dei Paesi a ridosso di Campo dei Fiori, le scuole sono state chiuse in via precauzionale. Il sindaco Alessandro Boriani ha emesso un'ordinanza che stabilisce la chiusura "in via precauzionale" della scuola d'infanzia e della primaria, precisando che "non esistono pericoli imminenti per i cittadini".